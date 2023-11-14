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«Выдающийся!» Нуньес снова полезен - Клопп рассказал, в чем прибавил уругваец

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После победы над «Брентфордом» (3:0) Юрген Клопа подчеркнул способность Дарвина Нуньеса помогать команде контролировать владение.

«Выдающийся! Выдающийся!», - так прокомментировал немец перформанс Нуньеса.

«Все это видят, посмотрите на него, как он держит мяч, кто бы мог подумать об этом в прошлом году? Кто бы мог подумать в прошлом году, что он способен на такое».

Дарвин, похоже, улучшил все стороны своей игры. У него уже больше ассистов в АПЛ, чем в прошлом сезоне (4 против 3); голов сейчас тоже 4 (в 11 матчах). До рекорда прошлого сезона осталось 7.

Трудно не заметить, насколько он стал креативнее. Единственное, чего ещё ждут болельщики - прогресс в реализации.

2 комментария

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SOSLAN GABACHIEV
Ответ Андрей Романов
Он безусловно молодец, но похвала всё-таки похожа на троллинг, особенно про кто бы мог подумать, что он так прибавит, человек за 100 лямов.
Никто за него 100 не платил, хватит уже повторять эти цифры за фанатами клубов, которые тем самым оправдывают покупки всяких Антони, Хейлунов, Хаверцов и прочих Мудриков
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