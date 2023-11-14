«Выдающийся!» Нуньес снова полезен - Клопп рассказал, в чем прибавил уругваец

После победы над «Брентфордом» (3:0) Юрген Клопа подчеркнул способность Дарвина Нуньеса помогать команде контролировать владение.

«Выдающийся! Выдающийся!», - так прокомментировал немец перформанс Нуньеса.

«Все это видят, посмотрите на него, как он держит мяч, кто бы мог подумать об этом в прошлом году? Кто бы мог подумать в прошлом году, что он способен на такое».

Дарвин, похоже, улучшил все стороны своей игры. У него уже больше ассистов в АПЛ, чем в прошлом сезоне (4 против 3); голов сейчас тоже 4 (в 11 матчах). До рекорда прошлого сезона осталось 7.

Трудно не заметить, насколько он стал креативнее. Единственное, чего ещё ждут болельщики - прогресс в реализации.