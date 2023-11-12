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Милота дня😍: Клопп поддержал 16-летнего Ньони после матча с «Брентфордом»

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Юрген Клопп Юрген Клопп
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Игра с Брентфордом – это то, что Трей Ньони запомнит навсегда. Полузащитник «Ливерпуля» U18 впервые попал в основной состав «красных».

Хотя 16-летний футболист не дебютировал, но делить раздевалку с такими игроками, как Вирджил ван Дейк и Мо Салах – это серьезный опыт.

Когда игроки «красных» подходили к болельщикам, чтобы поаплодировать им после финального свистка, Ньони с прогрессом поздравил Юргеном Клоппом. Тренер подошел к юноше, обнял его, что-то сказал и погладил по голове.

В сети завирусились милые кадры:

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