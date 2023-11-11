«Это приятно». Клопп снова пошутил про странное расписание АПЛ и высказался о турнирном положении

В воскресенье «Ливерпуль» Юргена Клоппа вышел на второе место в турнирной таблице Премьер-лиги благодаря победе над «Брентфордом» (3:0).

Однако тренер не стал забегать вперед и признал, что еще рано радоваться успехам, когда на дворе только ноябрь:

«Я не думал об этом, но мне сказали. Это приятно, но сейчас ноябрь.

Что действительно важно, так это то, что мы набрали столько же очков, сколько и другие команды, потому что мы, очевидно, еще не играли в идеальный футбол, даже близко не играли.

Мы боремся, у нас были хорошие моменты, были и не очень хорошие. Мы показали сегодня, все это хорошо, но в конце концов нужно продолжать идти вместе со всеми остальными командами до марта, апреля или чего-то еще.

Если мы все еще будем там, тогда мы сможем начать разговор [о титуле], но до тех пор ты борешься в самой сложной лиге в мире».

Также Клопп в очередной раз ирончино подчернкул непростое расписание АПЛ:

«Будьте готовы в четверг, будьте готовы в воскресенье, будьте готовы снова в четверг, и если у Премьер-лиги есть возможность сделать это, то будьте готовы в 12.30 в субботу, и мы сделаем это».