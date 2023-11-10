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«Эти люди не чувствуют футбол». Клопп осудил АПЛ за раннее начало матча с «Сити»

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Матч тура может выдаться не таким, как хотелось бы.

Английский футбол вновь уходит на двухнедельный перерыв, связанный с играми сборных. Сразу же после возобновления АПЛ ждет самый ожидаемый матч сезона − «Сити» и «Ливерпуля».

Матч запланировали на субботу, 25 ноября, но проблема заключается в том, что начнется он в 12:30 по местному времени.

Это уже десятый раз со времени нахождения Юргена Клоппа в команде, когда «Ливерпуль» сразу же после международного перерыва получает ранний матч. Немец явно в ярости от того, что это происходит.

«Как можно ставить игру с «Сити» на 12:30? Эти люди не чувствуют футбол! В составах обеих команд около 30 иностранных игроков. Соберем в один самолет всех южноамериканцев, чтобы привезти их сюда».

Клопп прав. Мало того, что в АПЛ явно неровно дышат к «Ливерпулю», так еще и центральный матч тура поставили не последней вечерней игрой, а первой дневной.

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