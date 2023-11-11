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«Им многого не нужно». Орнштейн из The Athletic рассказал о планах «Ливерпуля» на зимнее окно

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Журналист The Atheltic Дэвид Орнштейн, который обладает славой одного из самых надежных источников информации, рассказал о планах «Ливерпуля» на январское трансферное окно. И, судя по всему, фанатам мерсисайдцев не стоит ждать новых трансферов наступающей зимой.

Орнштейн еженедельно участвует в рубрике «вопрос-ответ» на сайте издания, где болельщики могут получить эксклюзивную информацию от инсайдера. На этот раз один из подписчиков поинтересовался, планируют ли «красные» продолжить обновление своей команды в ближайшее трансферное окно.

Ответ журналиста звучал так: 

«Я не уверен, что январь на «Энфилде» будет напряженным – команда выглядит конкурентоспособной и, похоже, им многого не нужно. Однако по опыту мы знаем, что они всегда начеку и часто преподносят сюрпризы.

Так что посмотрим, что произойдет, но сейчас никаких подвижек мы не видим».

Ситуация вполне может измениться, учитывая, что «Ливерпуль» продолжает показывать не лучшие результаты на выезде, а травм становится только больше. Однако как минимум это заявление окончательно опровергает слухи о том, что марсисайдцы планируют подписать опорника «Флуминенсе» Андре.

1 комментарий

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IgorScouser
"Я не уверен, что январь на «Энфилде» будет напряженным"
Однако как минимум это заявление окончательно опровергает слухи о том, что марсисайдцы планируют подписать опорника «Флуминенсе» Андре.

Очень интересный вывод, конечно. Это даже если не считать, что данные неоднозначные изречения принадлежат журналисту, без какой-либо убедительной репутации.
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