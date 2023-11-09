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Салах в пятый раз стал «Игроком месяца». Это рекорд среди действующих футболистов АПЛ

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Мохамед Салах Мохамед Салах
Ливерпуль Ливерпуль
Футбол Футбол

Повторил рекорд двух легенд.

Мохамед Салах прервал серию «Игрока месяца АПЛ», став первым игроком не из «Тоттенхэма», кто взял эту награду в этом сезоне.

Для египтянина эта победа стала пятой в карьере. В октябре он забил пять голов в трех турах.

Салах дважды огорчил «Брайтон» (2:2), затем повторил достижение в игре с «Эвертоном» (2:0), а затем добавил один гол «Форест» (3:0).

Пятая награда «Игрок месяца» делает его единственным действующим игроком АПЛ с таким рекордом. Столько же наград было Уэйна Руни и Робина ван Перси.

Ни один из действующих игроков АПЛ не имеет столько же побед.

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