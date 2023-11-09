Салах в пятый раз стал «Игроком месяца». Это рекорд среди действующих футболистов АПЛ

Повторил рекорд двух легенд.

Мохамед Салах прервал серию «Игрока месяца АПЛ», став первым игроком не из «Тоттенхэма», кто взял эту награду в этом сезоне.

Для египтянина эта победа стала пятой в карьере. В октябре он забил пять голов в трех турах.

Салах дважды огорчил «Брайтон» (2:2), затем повторил достижение в игре с «Эвертоном» (2:0), а затем добавил один гол «Форест» (3:0).

Пятая награда «Игрок месяца» делает его единственным действующим игроком АПЛ с таким рекордом. Столько же наград было Уэйна Руни и Робина ван Перси.

Ни один из действующих игроков АПЛ не имеет столько же побед.