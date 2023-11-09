😱 28 ключевых передач. Вы удивитесь, узнав, кто самый креативный игрок «Ливерпуля»

Клопп продолжает перестраивать «Ливерпуль». И спустя три месяца со старта сезона, мы уже можем заметить ключевое изменение.

Статистика показывает, что главная ударная сила «скаузеров» Мохамед Салах получил новую роль. Теперь египтянин отвечает не только за голы, но и за создание голевых ситуаций.

Салах провел на поле 1172 минуты за 16 матчей этого сезона. За этот период он отметился 10 голами. Но важно не это, а то, насколько хорошо египтянин проявил себя с креативный стороны.

Мохамед выполнил четыре результативные передачи, заработав показатель 3,6 xA. Собослаи занял второе место с двумя передачами и 2,8 xA.

На счету Салаха 28 ключевых передач, что является лучшим показателе в «Ливерпуле». Кроме того, у египтянина восемь ключевых голевых действий (у Собослаи - шесть).

Как вам новая роль Салаха?