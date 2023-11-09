📹После игры с «Тулузой» Клопп был очень зол. Его напрягло место проведения пресс-конференции 😡
Тренера можно понять.
В 4 туре группового этапа Лиги Европы «Ливерпуль» на выезде внезапно проиграл «Тулузе» − 2:3. Причем французы вели в счете 2:0 и 3:1.
После игры Юрген Клопп был не в лучшем расположении духа. Немец пришел на послематчевую пресс-конференцию и сходу высказал претензии к организаторам-французам − тренеру не понравилось, что в комнате для общения с прессой сильно слышны крики болельщиков «Тулузы».
«Кому пришла идея провести пресс-конференцию здесь? Это был бы действительно интересный вопрос, вау».
Французы действительно очень громко праздновали эту важную победу. Казалось, что журналисты разговаривают с Клоппом на трибунах.
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