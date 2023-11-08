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В первый сезон Эллиотта в «Ливерпуле» Клопп дал ему обещание. Тренер исполнил его и навсегда покорил игрока

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Юрген Клопп Юрген Клопп
Футбол Футбол

Харви Эллиотт рассказал еще одну историю, демонстрирующую, каким удивительным тренером является Клопп.

Об умении Юргена находить общий язык с игроками знают, кажется, все, и многие футболисты нередко заявляют, что он был их любимым тренером в карьере. Даже легенда «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл говорил, что он очень жалеет, что ему не удалось поработать вместе с немецким специалистом.

Клопп превратил «Ливерпуль» в постоянных претендентов на титул (прошлый сезон стал исключением) с момента своего прибытия на «Энфилд» в 2015 году. В сезоне 19/20 он привел «красных» к долгожданному титулу Премьер-лиги, и тогда же к команде присоединился юный Харви.

Полузащитник, которому на тот момент было 16 лет, провел всего два матча в АПЛ, и этого количества было недостаточно, чтобы получить чемпионскую медаль. Однако Клопп пообещал ему, что несмотря на правила, она у него будет. 

 

В интервью для New Balance, проведенному в честь их совместной рекламной кампании, Эллиотт рассказал, чем закончилась эта история:

«Я не уверен, была ли это медаль Клоппа, она скорее всего была его, но в конце дня я получил ее. Я вошел в раздевалку после празднования, и мне ее подарили.

Невозможно описать, что я чувствовал. Я был на седьмом небе от счастья. Я только и делал, что отправлял маме и папе фотографии [со словами]: «У меня есть медаль! У меня есть медаль!» Они тоже были на стадионе, поэтому я смог подняться, показать им ее и отпраздновать. Это было просто великолепное чувство.

Сезон в целом был отличным, потому что мы выиграли, и я мог быть рядом. Это подарило мне жажду большего».

2 комментария

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Timur773358
Юрген великий человек и тренер!!!
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Oskar Oskar
Какой же Клопп человечище!
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