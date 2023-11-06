Нуньес прокомментировал ничью «Ливерпуля» с «Лутоном». Дарвин в этом матче упустил несколько моментов

«Ливерпуль» не смог обыграть «Лутон» в 11-м туре Премьер-лиги. Встреча закончилась со счетом 1:1.

Нуньес показал не самую лучшую игру. Дарвин провел на поле все 90 минут, нанес 9 ударов, но забить так и не смог, хотя у игрока было несколько удачных возможностей.

Уругваец высказался о матче в соцсетях: «Мы можем лучше. Спасибо за поддержку, «красные» ❤️».

До матча с «Лутоном» Нуньес забивал в трех встречах подряд: против «Тулузы», «Ноттингема» и «Борнмута».

Единственный гол «Ливерпуля» в игре с «Лутоном» на свой счет записал Луис Диас. Вингер отметил взятие ворот, показав футболку с призывом освободить его отца. Папу Луиса похитила Армии национального освобождения Колумбии (АНО). Мужчина до сих пор не освобожден.