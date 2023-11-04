«Он участвовал во всех атаках». Клопп оценил выступление Нуньеса против «Лутона» — нападающий нанес 9 ударов по воротам, но не забил

Не его день.

«В одном или двух моментах он был в офсайде», — сказал Юрген Клопп Sky Sports, когда его спросили о Дарвине Нуньесе и шансах, которые он упустил в игре с «Лутоном».

«Я думаю, что мяч, который Мо отдал ему головой, он мог бы реализовать сам. Это был большой шанс, но такие моменты бывают. К несчастью, у нас были и другие упущенные возможности.

Дарвин действительно участвовал во всех атаках. Все в порядке. Это не результат нашей мечты, но мы всегда достаточно взрослые, чтобы принять его.

Хочу отдать должное «Лутону», тому, как они защищались и как перестраивались, но в основном результат зависел от нас. У нас было много моментов, а должно было быть гораздо больше.

Сохранять полную концентрацию — непростая задача. Глядя на игру, я думаю, что мы не заслужили больше, чем одно очко. Мы могли бы выиграть игру с теми шансами, которые у нас были, но сейчас, анализируя ее, я думаю, что мы заслужили этот результат».

За 90 минут на поле Нуньес нанес 9 ударов по воротам, но лишь 3 из них попали в створ, а реализовать не вышло ни один. В итоге Луис Диас, вышедший под конец матча, смог спасти «Ливерпуль» от поражения, забив на 95-й минуте.