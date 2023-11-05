Нуньес изменил свою игру: выходит реже, но чаще забивает, получает и отдает

Дарвин Нуньес впечатляюще начал сезон-2023/24 в «Ливерпуле». Уругвайский нападающий забил семь голов и отдал три результативные передачи, несмотря на то, что выходил на поле даже не во всех матчах.

Похоже, Нуньес добавил в свою игру «новый штрих» и действует лучше, чем в прошлом сезоне.

Несмотря на то, что теперь Дарвин играет реже, его статистика «минут на гол» выглядит не так ужасно. Сейчас у него больше ударов по воротам (в среднем за 90 минут), больше моментов и передач.

Интересно, что он даже чаще получает мяч и значительно повысил точность своих передач. Нуньес упорно работает над устранением недостатков в своей игре и делает именно то, что от него хочет Юрген Клопп.