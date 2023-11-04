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Собослаи подколол экс-игроков «Ливерпуля». Венгр заявил, что в отличии от некоторых, он постоянно хочет играть

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Доминик Собослаи Доминик Собослаи
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С момента трансфера из «Лейпцига» в «Ливерпуль» Доминик Собослаи успел полюбиться местным болельщикам. Его игра действительно впечатляет.

В интервью журналисту Бену Боксаку в рамках подкаста Premier Leak венгр рассказал о проблемах, которые могли повлиять на «Ливерпуль» в прошлом, и подколол некоторых бывших игроков клуба: «Каждый хочет играть в стартовом составе, это нормально и так должно быть. Кто доволен тем, что сидит на скамейке? Скажу честно, таких немного. На самом деле, до моего прихода в «Ливерпуле» были такие игроки.

Я не буду называть имен, но я слышал об этом. Лично я хочу играть в каждом матче, даже если устал. В любом, будь то Кубок Англии, Кубок Лиги, Лига Европы, АПЛ, сборная, во всех».

Скоро Доминику Собослаи предстоит сыграть 250-й матч на профессиональном уровне. Он рассказал о своей физической форме.

«Я в хорошем состоянии, когда постоянно нужен. Я нахожусь в наилучшем состоянии, когда могу играть в четверг и воскресенье. Потому что в таком режиме нет тренировок, восстановление, концентрация, матч, восстановление, матч, и так продолжается до бесконечности, что идеально для меня».

5 комментариев

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S.Laposter
Что-то прям очевидного подкола нет вроде)
но если разбираться, всегда должны быть и те, кто сидит на банке и готов подстраховать и помочь в нужный момент, бороться за место в основе
без этого никак, можно спросить у 2ух запасных составов сити)
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mastadon
Собо наверное имеет ввиду предыдущего обладателя восьмого номера)
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krw7ccqxhh
Ответ S.Laposter
Что-то прям очевидного подкола нет вроде) но если разбираться, всегда должны быть и те, кто сидит на банке и готов подстраховать и помочь в нужный момент, бороться за место в основе без этого никак, можно спросить у 2ух запасных составов сити)
Рука лицо
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Vadiay
Ответ mastadon
Собо наверное имеет ввиду предыдущего обладателя восьмого номера)
Если бы тот ещё хоть на скамейке сидел.
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