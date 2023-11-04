Собослаи подколол экс-игроков «Ливерпуля». Венгр заявил, что в отличии от некоторых, он постоянно хочет играть

С момента трансфера из «Лейпцига» в «Ливерпуль» Доминик Собослаи успел полюбиться местным болельщикам. Его игра действительно впечатляет.

В интервью журналисту Бену Боксаку в рамках подкаста Premier Leak венгр рассказал о проблемах, которые могли повлиять на «Ливерпуль» в прошлом, и подколол некоторых бывших игроков клуба: «Каждый хочет играть в стартовом составе, это нормально и так должно быть. Кто доволен тем, что сидит на скамейке? Скажу честно, таких немного. На самом деле, до моего прихода в «Ливерпуле» были такие игроки.

Я не буду называть имен, но я слышал об этом. Лично я хочу играть в каждом матче, даже если устал. В любом, будь то Кубок Англии, Кубок Лиги, Лига Европы, АПЛ, сборная, во всех».

Скоро Доминику Собослаи предстоит сыграть 250-й матч на профессиональном уровне. Он рассказал о своей физической форме.

«Я в хорошем состоянии, когда постоянно нужен. Я нахожусь в наилучшем состоянии, когда могу играть в четверг и воскресенье. Потому что в таком режиме нет тренировок, восстановление, концентрация, матч, восстановление, матч, и так продолжается до бесконечности, что идеально для меня».