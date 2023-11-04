«Бывают дни, когда просто сижу на диване. Надеюсь на завтрашний день». Собослаи признался, как ему одиноко вне поля

Доминик Собослаи в откровенном интервью Бену Боксаку рассказал, каково футболисту быть холостяком:

«Я бы соврал, если бы сказал, что иногда не чувствую себя одиноким. Бывают дни, когда я просто сижу на диване и думаю, чем бы заняться. Тогда я включаю фильм и пытаюсь заснуть, надеясь на завтрашний день».

Похоже, информация про расставание Собослаи с девушкой была правдой. Однако личная жизнь венгра не влияет на его пользу на поле, болельщики считают Доминика одним из самых стабильных игроков Клоппа в этом сезоне.