LFC 2020
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«Бывают дни, когда просто сижу на диване. Надеюсь на завтрашний день». Собослаи признался, как ему одиноко вне поля

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Доминик Собослаи в откровенном интервью Бену Боксаку рассказал, каково футболисту быть холостяком:

«Я бы соврал, если бы сказал, что иногда не чувствую себя одиноким. Бывают дни, когда я просто сижу на диване и думаю, чем бы заняться. Тогда я включаю фильм и пытаюсь заснуть, надеясь на завтрашний день».

'There are days I'm just sitting on the couch wondering what to do': Szoboszlai admits to feeling 'lonely' outside football

Похоже, информация про расставание Собослаи с девушкой была правдой. Однако личная жизнь венгра не влияет на его пользу на поле, болельщики считают Доминика одним из самых стабильных игроков Клоппа в этом сезоне.

4 комментария

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Sergey Kuznetsov
бабу отшил - лонгшотом вратаря прошил! (с) Д. Стетхэм
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fan46
Знаете, я и сам своего рода, Собослаи)
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-2
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red hikkikomori
Наоборот же хорошо, баба будет только отвлекать, учитывая кого себе большинство современных футболистов в спутницы жизни берут. Я когда в школе и универе играл(правда, в баскетбол) , мне вообще пофиг было на баб, всегда ждал скорее бы тренировка
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