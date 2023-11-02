😳 «Уу... окей». Уморительная реакция Юргена Клоппа на новость о вылете «МЮ» из Кубка лиги
Вчера «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед» бились за шанс сыграть в 1/4 финала Кубка лиги. Итог получился кардинально разный.
Мерсисайдцы в тяжелом гостевом матче сумели переиграть «Борнмут» 1:2, а вот манкунианцы полностью провалили домашний матч с «Ньюкаслом» – разгром 0:3.
На послематчевой пресс-конференции эта новость застала Юргена Клоппа врасплох. О провале конкурентов он узнал от одного из журналистов.
«Уу... окей», – удивился немецкий тренер.
Зато у «Ливерпуля» теперь отличные шансы на трофей. Из «топ-клубов» в турнире остался лишь «Челси».
Ноль Три Хаг красавчик, дайте ему еще лет 10 поработать, он же на пути к вершине!
Видимо, автор поста последний раз смотрел матчи Ньюкасл 4 года назад.
Ахахахах