😳 «Уу... окей». Уморительная реакция Юргена Клоппа на новость о вылете «МЮ» из Кубка лиги

Вчера «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед» бились за шанс сыграть в 1/4 финала Кубка лиги. Итог получился кардинально разный.

Мерсисайдцы в тяжелом гостевом матче сумели переиграть «Борнмут» 1:2, а вот манкунианцы полностью провалили домашний матч с «Ньюкаслом» – разгром 0:3.

На послематчевой пресс-конференции эта новость застала Юргена Клоппа врасплох. О провале конкурентов он узнал от одного из журналистов.

«Уу... окей», – удивился немецкий тренер.

Зато у «Ливерпуля» теперь отличные шансы на трофей. Из «топ-клубов» в турнире остался лишь «Челси».