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😳 «Уу... окей». Уморительная реакция Юргена Клоппа на новость о вылете «МЮ» из Кубка лиги

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Вчера «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед» бились за шанс сыграть в 1/4 финала Кубка лиги. Итог получился кардинально разный.

Мерсисайдцы в тяжелом гостевом матче сумели переиграть «Борнмут» 1:2, а вот манкунианцы полностью провалили домашний матч с «Ньюкаслом» – разгром 0:3.

На послематчевой пресс-конференции эта новость застала Юргена Клоппа врасплох. О провале конкурентов он узнал от одного из журналистов.

«Уу... окей», – удивился немецкий тренер.

Зато у «Ливерпуля» теперь отличные шансы на трофей. Из «топ-клубов» в турнире остался лишь «Челси».

14 комментариев

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Даулет Балыкбаев
ну как бы Ньюкасл посильнее мю, так что они больше конкуренты для Ливерпуля
+16
0
+16
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Sergey Kuznetsov
ему показали отношение комментаторов спорцру к стратегии развития красных чертов от Тех Хага)
+6
-1
+5
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Заяцволк
Видна боль в глазах Клоппа от осознания того, что в кубке не случится новых 7:0. Ладно, пусть не расстраивается, ещё чемпионат для этого есть
+3
0
+3
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d335q0ur53
Ответ vladimirzavodovskiii@gmail.com
Тен Хаг пока ещё не наработал опыт в большом клубе. Нужно время. Сейчас трудно сказать, каков уровень Тен Хага, если дадут возможность мы это узнаем.
полностью поддерживаю, нужно дать ему ещё 2-3 годика и 2-3 лярда хотя бы
+3
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+3
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Antivse-2
А что, уже не осталось никого кто бы еще тролил МЮ!
Ноль Три Хаг красавчик, дайте ему еще лет 10 поработать, он же на пути к вершине!
+4
-2
+2
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eftomolgy
Сейчас Ньюкасл уж точно не слабее Челси и МЮ. Это если говорить про топ-клубы
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Ложный Латераль
"Хуу, только 3?" скорее подумад он)
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Александр Арутюнов
Зато у «Ливерпуля» теперь отличные шансы на трофей. Из «топ-клубов» в турнире остался лишь «Челси».
Видимо, автор поста последний раз смотрел матчи Ньюкасл 4 года назад.
+2
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muxaNIK
Топ клубов = Челси
Ахахахах
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Alexzers
Ответ Antivse-2
А что, уже не осталось никого кто бы еще тролил МЮ! Ноль Три Хаг красавчик, дайте ему еще лет 10 поработать, он же на пути к вершине!
истери больше ) придет новый тренер, он уберет пару игроков и потребует еще 200+ млн. и не факт что даст результат, а за ним еще один и т.д. ) в команде надо от игроков избавляться они не ведут себя как ПРО.
+1
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Alexzers
реакция Клоппа больше такая типа, журналисту послание ну и что ты хотел мне этим сказать )
+2
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Nickolay Lyskov
Ответ Alexzers
истери больше ) придет новый тренер, он уберет пару игроков и потребует еще 200+ млн. и не факт что даст результат, а за ним еще один и т.д. ) в команде надо от игроков избавляться они не ведут себя как ПРО.
Да, наследие сульшера и Моуринью. Вот если бы покупали игроков, которых хотел тен Хаг...
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