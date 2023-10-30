«Он чувствует себя гордым отцом»: фанатов тронул милый момент между Клоппом и Собослаи после победы над «Форестом»

Доминик Собослаи показал прекрасную игру в матче против «Ноттингем Форест». Венгр отдал два ассиста и заслужил похвалу от Клоппа:

«На него приятно смотреть. Он так любит играть и выглядит таким зрелым на поле. Он отдал два голевых паса. Всегда нужны игроки, которые понимают футбол, и он определенно один из таких игроков».

После матча Клопп подошел к Собослаи и с улыбкой что-то сказал своему подопечному.

Доминику слова тренера явно понравились.

После объятий с тренером венгр отправился благодарить фанатов за поддержку.

В соцсетях болельщики оценили милый момент между Юргеном и Домиником:

💭 «Босс! Собослаи руководил сегодняшней игрой. У нас не было такого игрока со времен Стиви Джи».

💭 «Собо первоклассный. Всегда играет стабильно, готов работать все 90 минут. Жемчужина нашей команды. Клопп им явно доволен».

💭 «Клопп чувствует себя гордым отцом, который нам всем нужен».

💭 «Видно, что Собослаи влился в коллектив. Готов поспорить, что в этом есть большая заслуга Клоппа. Без него в команде не было бы такой хорошей атмосферы».

А как вам футбол Собослаи?