LFC 2020
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🔥 «Кого вообще волнует второе место?» Собослаи спросили, какие у него цели на дебютный сезон. Фанаты «Ливерпуля» будут в восторге от ответа Доминика 😎

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В интервью BBC Доминик Собослаи рассказал о своих целях на дебютный сезон в «Ливерпуле».

«Цель? Это просто. Все титулы.

Премьер-лига, Кубок Англии, Лига Европы, Кубок лиги. Почему бы и нет? Вы должны думать таким образом. Потому что если вы считаете, что «неплохо будет занять второе место»... Кого вообще волнует второе место?» - заявил венгр.

Как считаете, сможет «Ливерпуль» выиграть все трофеи в этом сезоне? Есть ль шансы?

2 комментария

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Ненавидящий2.0
Шанс есть всегда, пока он не потерян. Влияет много факторов. Сетка кубка, отсутствие травм у ведущих игроков, сложность календаря и его плотность, в целом состав и качественное его наполнение в каждой из линий.
+2
0
+2
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Nostromo
Этт..точно.
0
0
0
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