🔥 «Кого вообще волнует второе место?» Собослаи спросили, какие у него цели на дебютный сезон. Фанаты «Ливерпуля» будут в восторге от ответа Доминика 😎

В интервью BBC Доминик Собослаи рассказал о своих целях на дебютный сезон в «Ливерпуле».

«Цель? Это просто. Все титулы.

Премьер-лига, Кубок Англии, Лига Европы, Кубок лиги. Почему бы и нет? Вы должны думать таким образом. Потому что если вы считаете, что «неплохо будет занять второе место»... Кого вообще волнует второе место?» - заявил венгр.

Как считаете, сможет «Ливерпуль» выиграть все трофеи в этом сезоне? Есть ль шансы?