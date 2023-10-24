«Знал бы, выпустил его раньше»: Клопп забавно высказался о новом рекорде Салаха в еврокубках

«Ливерпуль» не оставил шансов «Тулузе» в 3-м туре группового этапа Лиги Европы. Подопечные Клоппа одержали победу со счетом 5:1.

Салах вышел на поле за 20 минут до финального свистка, уже в добавленное время египтянину удалось забить. Этот гол стал для вингера 43-м в еврокубках. Таким образом Мо установил рекорд по голам в еврокубках в составе английских клубов.

В течение 17-ти лет рекордсменом оставался Анри. В 2006 году Тьерри забил свой последний гол за «Арсенал» в еврокубках. Теперь пальма первенства перешла к Салаху.

Клопп забавно прокомментировал достижение своего подопечного. Немец признался, что вообще не следит за подобными вещами:

«Я действительно рад за Салаха. Конечно, он уже давно взрослый мужчина, но все же он продолжает расти вместе с той ролью, которую он играет в нашей команде и, возможно, в футболе в целом. Он забил замечательный гол, действительно хороший.

Честно, ни о каких рекордах я не знал. Знал бы, может, выпустил бы его раньше. Возможно, он побил бы еще несколько рекордов, если бы я больше этим интересовался. Мне кажется, однажды я оставил его в запасе, когда он мог побить какой-то рекорд. Но это было не намеренно, я просто не слишком в этом разбираюсь.

Но сегодня вечером он все же побил рекорд. Если бы он не сделал это сегодня, побил бы этот рекорд на следующей неделе или через две недели, через три недели, это дело времени. Он ведь очень хороший игрок. Мы ценим его, и все наверняка станут ценить его еще больше после того, как он завершит карьеру. Тогда вы осознаете, что наблюдали за действительно особенным игроком».

Все же, пусть Мо порадует нас своим футболом еще немного.