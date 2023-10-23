Невоспетый герой «Ливерпуля». Идеи Пепа Лейндерса изменили ход мерсисайдского дерби

Заслужил объятия от Клоппа!

Помощник тренера Юргена Клоппа Пеп Лейндерс сыграл ключевую роль в тактических корректировках «Ливерпуля» в победе над «Эвертоном» (2:0), как заметил пользователь твиттера AsimLFC.

Ему повезло заполучить место на матче ровно за скамейкой «красных», поэтому он смог снять, как Лейндерс помог Клоппу переломить ход матча. В объектив камеры болельщика попал эпизод, произошедший в ходе второго тайма. Помощник подошел к главному тренеру, стоящему у бровки, и, указывая на игроков, начал что-то быстро объяснять. Сразу после их разговора пошли замены: Нуньес вышел вместо Цимикаса, а Эллиотт вместо Гравенберха.

Вот что об этом моменте написал сам AsimLFC:

«Хочу отметить Пепа и его сильное влияние на стратегию вчерашнего матча. Замена Гравенберха вызвала у некоторых удивление, но этот шаг был направлен на усиление угрозы воротам с левого фланга, пока Собослаи и Харви обеспечивали удержание мяча на правом фланге.

Между ними был долгий разговор. Использование Диаса в качестве атакующего защитника было, безусловно, новаторским, и он перешел на работу в ширину (откуда и пришел решающий пенальти). Всегда приятно, когда тактические идеи воплощаются в жизнь, особенно когда Пепа обвиняли в плохой форме «Ливерпуля» в прошлом сезоне».

На последних минутах матча, когда уже было очевидно, что тактика сработала, Клопп с радостной улыбкой обнял Лейндерса, сидящего на скамейке.

«Я ни на секунду не утверждаю, что это все благодаря Пепу, но это видео показывает, что Клопп понимает, насколько важен был его вклад вчера», — заключил болельщик.