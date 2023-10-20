Нуньес лидирует в Премьер-лиге по одному ключевому показателю. Дарвин обошел даже Салаха

Впечатляющие цифры.

В прошлом сезоне Дарвин Нуньес показывал довольно скромную результативность, поэтому нередко подвергался беспощадной критике со стороны экспертов и болельщиков. Но в этом сезоне он заставил замолчать всех сомневающихся.

На счету уругвайца три гола и три результативные передачи в восьми матчах чемпионата в этом сезоне. И, возможно, это число могло бы быть даже больше, если бы он проводил больше времени на поле.

Фактически уругвайский нападающий является лучшим игроком Премьер-лиги по результативным действиям за 90 минут. Его показатель даже лучше, чем у Салаха, поскольку Дарвин сыграл меньше минут.

В субботней победе «Ливерпуля» над «Эвертоном» со счетом 2:0 Дарвин ассистировал Салаху, забившему на 97-й минуте матча.