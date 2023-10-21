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«Он никогда не остановится»: Клопп рассказал, что ему больше всего нравится в Салахе

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Мохамед Салах Мохамед Салах
Юрген Клопп Юрген Клопп
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Салах принес «Ливерпулю» победу в матче с «Эвертоном». Мо записал на свой счет дубль.

Юрген Клопп не мог не похвалить своего подопечного. В послематчевом интервью тренер рассказал, что ему больше всего нравится в египтянине:

«Больше всего в нем мне нравятся цифры, результативность. Салах провел за нас невероятное количество фантастических матчей.

Сегодня была не лучшая его игра, но при этом он был таким хладнокровным при исполнении пенальти, а затем не выпал из игры. Это, вероятно, его самое большое качество, мне это нравится. Его показатели выдающиеся, цифры просто сумасшедшие. Он никогда не остановится, такова его натура, и это действительно здорово для команды».

После матча с «Эвертоном» Салах стал 12-м в списке лучших бомбардиров в истории Премьер-лиги. По голам Мо обошел ван Перси и догнал Шерингема. В АПЛ фараон забил уже 146 голов.

Величие.

2 комментария

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Red_Old_Scull
Такого отпускать нельзя 🚫 контракт по жизненно .
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Алексей Половков
Кто там говорил отпустить за 120 лямов? Этот парень умеет делать победы!!!
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