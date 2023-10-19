LFC 2020
Блог

⚡️😰 Трент Александер-Арнолд едва не стал жертвой шторма «Бабет». Высоковольтный столб чудом не разбил машину игрока «Ливерпуля»

Трент Александер-Арнолд Трент Александер-Арнолд
Клубы Клубы
Ливерпуль Ливерпуль
Футбол Футбол

Издание Goal.com пишет, что звезда «Ливерпуля» Трент Александер-Арнолд едва не стал жертвой урагана «Бабет», который в эти дни идет по северной Европе.

Высоковольтный столб, упавший из-за шторма, едва не разбил машину футболиста «Ливерпуля, задев его лишь по касательной. Газета The Sun пишет, что Трент «обманул смерть».

Шторм «Бабет» особенно сильно портит жизнь жителям Великобритании и Ирландии, где, как сообщается, есть даже несколько жертв. В Шотландии перенесли семь футбольных матчей из-за непогоды.

Берегите себя.

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
drfrimen
Тренту здоровья конечно, но цитировать помойку Sun себя не уважать
+7
-2
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий