⚡️😰 Трент Александер-Арнолд едва не стал жертвой шторма «Бабет». Высоковольтный столб чудом не разбил машину игрока «Ливерпуля»

Издание Goal.com пишет, что звезда «Ливерпуля» Трент Александер-Арнолд едва не стал жертвой урагана «Бабет», который в эти дни идет по северной Европе.

Высоковольтный столб, упавший из-за шторма, едва не разбил машину футболиста «Ливерпуля, задев его лишь по касательной. Газета The Sun пишет, что Трент «обманул смерть».

Шторм «Бабет» особенно сильно портит жизнь жителям Великобритании и Ирландии, где, как сообщается, есть даже несколько жертв. В Шотландии перенесли семь футбольных матчей из-за непогоды.

Берегите себя.