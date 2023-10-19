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«Призываю мировых лидеров предотвратить дальнейшую резню»: Салах записал видеообращение о события в секторе Газа

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Египтянин высказался об обострении конфликта на Ближнем Востоке.

«Всегда непросто высказываться в такие времена. Происходит слишком много насилия и душераздирающей жестокости. Наблюдать за эскалацией в последние недели ужасно. Все жизни священны и должны быть защищены. Эти события нужно прекратить. Семьи распадаются.

Что сейчас ясно, так это то, что гуманитарная помощь должна быть доставлена в Газу немедленно. Люди там находятся в ужасных условиях. Вчерашние события в больнице были ужасающими. Население Газы срочно нуждается в продовольствии, воде и медикаментах.

Я призываю мировых лидеров предотвратить дальнейшую резню невинных душ. Человечность должна восторжествовать», – сказал вингер «Ливерпуля» и сборной Египта.

1 комментарий

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Алик Якубов
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