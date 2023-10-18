Статистика не врет. Opta утверждает, что «Эвертон» в таблице должен быть выше «Ливерпуля»

Команде Дайча не везет.

Компания Opta, занимающаяся сбором статистических данных, опубликовала таблицу АПЛ, составленную на основе ожидаемых очков (xPoints).

Данные учитывают качество моментов, созданных и допущенных каждой командой в каждом матче, проведенном ею в текущем сезоне.

По сути, это таблица АПЛ без элемента удачи и невезения, таких как безумные сейвы вратарей или ужасные промахи форвардов.

В этой таблице «Эвертон» занимает пятое место (в реальной таблице он 15-й), а «Ливерпуль» − шестое (в реальности − 4-е).

«Эвертон» явно недорабатывает. В преддверии мерсисайдского дерби, которое состоится в эти выходные, они фактически находится выше «Ливерпуля» в таблице ожидаемых очков АПЛ», − пишет Opta в Твиттере.

Помимо «Эвертона», наибольший разрыв между фактическим и ожидаемым положением имеют «Тоттенхэм» (1 место в фактической таблице, 7 − в ожидаемой), «Вест Хэм» (7 и 14-ое соответственно), «Брентфорд» (15-е и 8-е) и «Челси» (11-е и 4-е). Да, по данным Opta «Челси» должен быть выше «Ливерпуля».

В субботу «Ливерпуль» принимает «Эвертон» на «Энфилде».