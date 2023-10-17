«Не сработало». Фанаты обратили внимание на интересный момент перед пенальти Ван Дейка в матче с Грецией

Вирджил Ван Дейк реализовал пенальти в матче сборной Нидерландов против Греции, который завершился победой подопечных Роналда Кумана со счетом 1:0.

Фанаты в Х (бывший твиттер) отметили, как на Ван Дейка направляли лазеры, а болельщики громко свистели, чтобы отвлечь его во время исполнения одиннадцатиметрового удара.

Капитан «Ливерпуля» и голландцев не дрогнул, хладнокровно реализовав пенальти.

💭TheImmortalKop: «Греческие фанаты пытались напугать Ван Дейка лазерами, но это не сработало».

💭LFC Mase: «Спокоен и собран, лазеров недостаточно. Вирджил Ван Дейк. 93-я минута».

💭Samuel: «Ван Дейк вынудил греческих болельщиков направлять лазеры, чтобы попытаться отвлечь его от пенальти, но он все-таки разбил им сердца, невозмутимо нанеся удар».

💭Zayn: «Ван Дейк – герой матча. 93-я минута игры, на выезде, лазеры в глаза, вокруг оскорбления и шум, но у него не было никаких сомнений».