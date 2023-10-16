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«Это может его убить»: телохранитель Салаха рассказал о сложностях работы со звездой футбола

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После одной оплошности к дому Мо пришли 20 000 человек.

Личный телохранитель Мохамеда Салаха рассказал о жестких мерах, которые принимаются для защиты звезды «Ливерпуля».

Карим Абду, оберегающий Мо, охранял немало именитых футболистов, включая Роберто Карлоса, Алессандро Дель Пьеро и Анхеля Ди Марию. Однако телохранитель в подкасте 5ASide назвал Салаха своим любимым игроком, с которым ему довелось сотрудничать.

Эти двое знают друг друга почти целое десятилетие: Абду начал работать с Салахом во время его пребывания в «Роме», а затем последовал за ним в Англию, где Мо обрел мировую известность.

Недавно телохранитель пришел в гости на подкаст 5ASide, где раскрыл несколько секретов, как он следит за безопасностью нападающего «красных»:

«Вообще мы не принимаем подарки, но иногда, если я все же беру их у людей, то их приходится сканировать. Никогда не знаешь, что внутри. Это может вызвать у него какое-то заболевание или убить его, нельзя знать наверняка».

Абду добавил, что Салаха нужно скрывать от публики из-за потенциальных последствий:

«Он призрак, его нельзя увидеть. Однажды он пошел помолиться в мечеть. Никто не знал, где он живет, но кто-то последовал за ним по пути обратно и разместил в группе WhatsApp сообщение: «Мо Салах живет по такому-то адресу». Через пять минут к его дому пришло около 20 000 человек».

Телохранитель также рассказал, как сильно любят Салаха в Египте:

«Люди пишут свои желания на бумаге и отдают ему, потому что думают, что он решит все их проблемы.

Он платил миллионы и миллионы за лечение больных. Он покупает машины скорой помощи для города. Он помогал людям, у которых не хватает денег, выйти замуж, оплатить счета или сделать операцию».

Нелегкое это дело — быть Мо Салахом.

1 комментарий

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Тимофей Яблонский
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