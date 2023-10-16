Смотрим на самый дорогой состав Премьер-лиги: место нашлось только для одного игрока «Ливерпуля»

Специализированный портал Transfermarkt недавно обновил самый дорогостоящий стартовый состав игроков Премьер-лиги.

Трент Александер-Арнолд – единственная звезда «Ливерпуля», которая попала в список, заняв место правого защитника.

Фактически, в составе состава доминируют игроки «Манчестер Сити» и «Арсенала», а Трент является единственным игроком, не принадлежащим к «Эмирейтс» или «Этихад».

Вот как выглядит самый дорогой стартовый состав по версии Transfermarkt: