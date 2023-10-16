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Смотрим на самый дорогой состав Премьер-лиги: место нашлось только для одного игрока «Ливерпуля»

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Специализированный портал Transfermarkt недавно обновил самый дорогостоящий стартовый состав игроков Премьер-лиги.

Трент Александер-Арнолд – единственная звезда «Ливерпуля», которая попала в список, заняв место правого защитника.

Фактически, в составе состава доминируют игроки «Манчестер Сити» и «Арсенала», а Трент является единственным игроком, не принадлежащим к «Эмирейтс» или «Этихад».

Вот как выглядит самый дорогой стартовый состав по версии Transfermarkt:

3 комментария

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Kossuth
Эдерсон, Зинченко..... Серьёзно?
+4
0
+4
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Nick Dovgo
интересно, что команда получилась достаточно сбалансированная. обычно всякие топы берут преимущественно атакующих игроков. сейчас же роль опорников, глубинных плеймейкеров, реджист и т.п. усиливается
0
0
0
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ДедаДома.нет
Эдегор ?) Зинченко ?)
0
0
0
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