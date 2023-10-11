«Клопп сыграл ключевую роль»: Гравенберх рассказал о своем трансфере в «Ливерпуль»

В самом начале сентября Гравенберх подписал контракт с «Ливерпулем». Райан перебрался в Премьер-лигу из «Баварии», с которой успел стать чемпионом Германии и взять Суперкубок страны.

Голландец признается, на его трансфер существенно повлиял Клопп.

«Клопп сыграл ключевую роль в моем переходе в «Ливерпуль». Я разговаривал с ним еще до трансфера, он произвел на меня хорошее впечатление. Он сказал мне: «Я хочу тебя [видеть в своей команде]».

Клопп поделился со мной своими планами и все объяснил, дал мне такое приятное ощущение, что мое решение было однозначным», – передает слова Гравенберха Фабрицио Романо со ссылкой на Sky.

За «красных» Райан провел семь матчей, в которых забил гол и отдал два ассиста.

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