Матч «Сити» и «Ливерпуля» перенесли на более раннее время. Похоже, что АПЛ испытывает терпение Клоппа

Тренер уже не раз поднимал эту тему.

16 сентября журналист The Athletic спросил у Юргена Клоппа о том, что он думает про раннее начало матчей после международного перерыва. Тогда немец взорвался и выдал такую речь:

«До марта у нас четыре паузы на матчи сборных. В двух случаях после них у «Ливерпуля» стоит матч в 12:30. Если я хоть слово об этом скажу, то весь мир опять такой: «Снова он ноет». Но это просто смехотворно. Некоторых игроков из Южной Америки я еще даже не видел, а мы играем через сутки. Просто шутка какая-то.

Мы это не изменим, и вся эта ситуация вообще ничего не меняет. Им просто наплевать на это, так почему мы должны это обсуждать?»

Все дело в том, что многие игроки «Ливерпуля» играют за южноамериканские сборные и им катастрофически не хватает времени на восстановление после перелета. Клопп явно думал, что его слова дойдут куда надо, но похоже ничего не только не изменилось, но и стало хуже.

Центральный матч тура между «Сити» и «Ливерпулем» первоначально должен был начаться в вечерний слот 25 ноября, однако АПЛ внезапно передвинула его на... 12:30.

Как подсчитал журналист The Times Пол Джойс, это будет третий раз в сезоне, когда команда Юргена Клоппа после международного перерыва выйдет играть утром. Причем это 14-й поединок в таком временном слоте после игр сборных с момента прихода немца в «Ливерпуль». На втором месте «Тоттенхэм» с шестью подобными играми.