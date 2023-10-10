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Ван Дейк призвал высказаться о перегруженном футбольном календаре. В ответ журналист выдвинул свое предложение

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Вирджил не оценил.

Ван Дейк считает, что пришло время игрокам Премьер-лиги выступить единым фронтом и потребовать разгрузить насыщенный график матчей.

Защитник «Ливерпуля» решил высказаться о слишком плотном расписании футболистов, выступая в пятницу перед квалификационным матчем Евро-2024, где Нидерланды сыграют против Франции. Ван Дейк заявил, что недостаток времени для отдыха и восстановления из-за большого количества игр увеличивает риск травм.

«В Англии мы считаем, что график слишком перегружен.

Игрокам хорошо платят, но это никогда не должно наносить ущерб нашему здоровью. С каждым годом мы должны проводить все больше и больше матчей. Как игроки, мы должны начать что-то говорить, способствовать решению этой проблемы.

На вопрос, готов ли он отказаться от 10% своей зарплаты ради меньшего количества матчей, Ван Дейк ответил:

«Нет, я не думаю, что это должно влиять на мою зарплату. Например, за Лигу Наций мы получаем только бонусы, но они не гарантированы».

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