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По стопам Нуньеса. Новичок «Ливерпуля» Гравенберх умудрился не забить прекрасный момент

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Райан Гравенберх Райан Гравенберх
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Получает много похвалы от Клоппа.

В последнее время новичок «Ливерпуля» Райан Гравенберх заслужил много добрых слов от Юргена Клоппа.

«Он технически невероятно хорош, - сказал Клопп, а затем заявил, что бывший игрок «Баварии» обладает «безумным первым касанием». − Он умный мальчик, чья скорость − высший класс, а сила удара сродни огненному шару».

К сожалению, в игре против «Брайтона» нидерландец получил шикарный момент и решил сыграть в стиле Дарвина Нуньеса − запороть, а не забить.

Другой новичок «Ливерпуля» Доминик Собослаи увидел, что Гравенберх совершенно один на дальней штанге, и отправил ему мяч.

Райан решил сыграть в касание, да и мяч предательски не самым удобным образом отскочил от газона. Получилось попасть в перекладину.

Тот момент, когда забить было проще, чем не забить. SofaScore оценил этот удар в 0,71 xG.

3 комментария

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Андрей Andrey
забей и накажи Брайтон
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soda overdose
Фееричный промах
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