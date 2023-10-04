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PGMOL ввел новый протокол работы VAR в АПЛ. Старт уже завтра

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Новые протоколы VAR будут активны уже в ближайшем туре АПЛ.

Арбитры Премьер-лиги будут в обязательном порядке сверять решения с комнатой VAR, когда речь идет о голах.

Должностные лица VAR получили указание от PGMOL, по которому они обязаны сообщать все результаты проверки и сверять их с AVAR, прежде чем делать окончательное решение по конкретному эпизоду.

PGMOL считает, что этот шаг повысит «ясность общения» между судьями в поле и командой VAR, а также восстановит доверие к системе.

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