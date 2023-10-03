⚡️ «Ливерпуль» получил аудиозапись переговоров VAR. Клуб проводит собственное расследование
«Ливерпуль» получил аудиозапись из комнаты VAR, сообщает Liverpool Echo.
Теперь красные самостоятельно рассмотрят инцидент, прежде чем принять решение о следующем шаге. Ранее клуб заявлял, что они «изучат широкий спектр доступных вариантов» перед любыми дальнейшими действиями.
Должностные лица VAR Англии и лично Кук решили, что гол должен быть засчитан, однако, они не смогли сообщить об этом арбитру, который принял решение самостоятельно.
PGMOL выложит запись в публичный доступ до конца текущей недели.
для такой лиги. И на месте боссов других команд АПЛ стоило бы, хотя бы косвенно, поддержать Ливерпуль и внедрить систему при которой грубые ошибки судей повлекут, что то более значимое, чем просто извинения.