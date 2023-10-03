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⚡️ «Ливерпуль» получил аудиозапись переговоров VAR. Клуб проводит собственное расследование

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«Ливерпуль» получил аудиозапись из комнаты VAR, сообщает Liverpool Echo.

Теперь красные самостоятельно рассмотрят инцидент, прежде чем принять решение о следующем шаге. Ранее клуб заявлял, что они «изучат широкий спектр доступных вариантов» перед любыми дальнейшими действиями.

Explained: The Luis Diaz VAR error in Tottenham v Liverpool - The Athletic

Должностные лица VAR Англии и лично Кук решили, что гол должен быть засчитан, однако, они не смогли сообщить об этом арбитру, который принял решение самостоятельно.

PGMOL выложит запись в публичный доступ до конца текущей недели.

2 комментария

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nazar07
Английские судьи это ведь мем в каком-то роде. Самая дорогая и популярная лига с не соответствующими ей судьями. Вообще волна поднятая Ливерпулем должна была быть поднята многими клубами АПЛ уже давно. Сейчас при таких грубейших ошибках есть хорошая возможность приструнить судей АФЛ. Я не говорю, что судьи продажный, они не простительно небрежный
для такой лиги. И на месте боссов других команд АПЛ стоило бы, хотя бы косвенно, поддержать Ливерпуль и внедрить систему при которой грубые ошибки судей повлекут, что то более значимое, чем просто извинения.
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ArnoNeputevy
И что? После расследования гол засчитают?
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