⚡️ «Ливерпуль» получил аудиозапись переговоров VAR. Клуб проводит собственное расследование

«Ливерпуль» получил аудиозапись из комнаты VAR, сообщает Liverpool Echo.

Теперь красные самостоятельно рассмотрят инцидент, прежде чем принять решение о следующем шаге. Ранее клуб заявлял, что они «изучат широкий спектр доступных вариантов» перед любыми дальнейшими действиями.

Должностные лица VAR Англии и лично Кук решили, что гол должен быть засчитан, однако, они не смогли сообщить об этом арбитру, который принял решение самостоятельно.

PGMOL выложит запись в публичный доступ до конца текущей недели.