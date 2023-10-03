🤯 Поразительная статистика АПЛ показывает, что странное судейство в матчах «Ливерпуля» длится уже не меньше восьми лет

Судейский скандал в матче «Тоттенхэм» - «Ливерпуль» не оставляет в покое фанатов мерсисайдцев.

В соцсетях завирусилась удивительная статистика (не факт, что верная), свидетельствующая о давних странностях в работе английских судей.

Если верить этим данным, то окажется, что соперники «Ливерпуля», как минимум, в пять раз реже получают красные карточки (двумя желтыми), чем в матчах с другими командами.

В последний раз это случилось аж восемь лет назад. В то время как у каждого клуба АПЛ было не меньше пяти таких случаев.

«Самое большое горе для меня - это украденные моменты нашей жизни. Украденные титулы АПЛ и финалы кубков.

Все украли. Невозможно вернуться назад. Это дерьмо стоило нам титулов. Это убиваем меня», - пожаловался один из фанатов «Ливерпуля».