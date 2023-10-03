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🤯 Поразительная статистика АПЛ показывает, что странное судейство в матчах «Ливерпуля» длится уже не меньше восьми лет

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Судейский скандал в матче «Тоттенхэм» - «Ливерпуль» не оставляет в покое фанатов мерсисайдцев.

В соцсетях завирусилась удивительная статистика (не факт, что верная), свидетельствующая о давних странностях в работе английских судей.

Если верить этим данным, то окажется, что соперники «Ливерпуля», как минимум, в пять раз реже получают красные карточки (двумя желтыми), чем в матчах с другими командами.

В последний раз это случилось аж восемь лет назад. В то время как у каждого клуба АПЛ было не меньше пяти таких случаев.

«Самое большое горе для меня - это украденные моменты нашей жизни. Украденные титулы АПЛ и финалы кубков.

Все украли. Невозможно вернуться назад. Это дерьмо стоило нам титулов. Это убиваем меня», - пожаловался один из фанатов «Ливерпуля».

8 комментариев

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#SharkTeam
Из этой статы получается что судьи тащат Кристал Пэлас? А Сити получается страдает следом за Ливерпулем? Как-то неудобно выходит
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Андрей Лубянков
Где судейский корпус был все эти 8 лет?
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-2
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onsigne
Надо посадить проныру Ходжсона, расформировать Кристал Пэлас и передать их титуты АПЛ Ливерпулю.
+3
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rtxck5467f
Три магнитофона, три кинокамеры заграничных, три портсигара отечественных, куртка замшевая... три...
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0
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Сергей Нефёдов
Ответ Андрей Лубянков
Где судейский корпус был все эти 8 лет?
Не все так однозначно, всей правды о Ливерпуле мы не узнаем 😀
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Live_Kost
Ответ #SharkTeam
Из этой статы получается что судьи тащат Кристал Пэлас? А Сити получается страдает следом за Ливерпулем? Как-то неудобно выходит
Как минимум в 5 раз это как раз с Сити. А в 2-х сезонах где чемпионство было с разницей в 1 очко этого было достаточно, чтобы чемпионство выиграл Сити
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Владимир Долгополов
Ответ rtxck5467f
Три магнитофона, три кинокамеры заграничных, три портсигара отечественных, куртка замшевая... три...
Собака с милицией обещали придти.
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Playmaker.kz
Ответ #SharkTeam
Из этой статы получается что судьи тащат Кристал Пэлас? А Сити получается страдает следом за Ливерпулем? Как-то неудобно выходит
В два раза меньше Ливерпуля, и это уже огромное преимущество.
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