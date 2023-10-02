LFC 2020
Блог

🔥 Жена Жоты назвала матч с «Тоттенхэмом» «подстроенным». А еще выложила фото с эмоджи клоуна

Клубы Клубы
премьер-лига Англия премьер-лига Англия
Ливерпуль Ливерпуль
Диогу Жота Диогу Жота
Футбол Футбол

Жена игрока «Ливерпуля» Диогу Жоты обрушилась с яростью на VAR и заявила, что матч с «Тоттенхэмом» был «подстроен».

His wife Rute Cardoso launched a fierce attack on the officials after the controversial defeat at Spurs
Meet Liverpool star Jota's stunning Portuguese Wag Rute Cardoso, who loves Peaky Blinders and amazes in a bikini | The US Sun

«Ливерпуль» потерпел поражение от «шпор» 1:2, закончив игру вдевятером. Кертис Джонс получил прямую красную карточку в первом тайме после того, как его нога скользнула по мячу и зацепила Ива Биссуму.

Кроме того, после ошибки системы VAR был ошибочно не засчитан гол Луиса Диаса. В связи с этим ПГМОЛ выступила с заявлением, в котором признала, что произошла «значительная человеческая ошибка», и назвала это решение «явной и очевидной фактической ошибкой».

Ситуация стала еще хуже для «Ливерпуля» на 69-й минуте, когда Жота, вышедший во втором тайме на замену, получил вторую желтую карточку.

Рута не осталась в стороне и написала в соцсетях: «Подстроенная игра».

Diogo Jota was sent off as Liverpool went down to nine men against Tottenham

Затем она добавила ролик с первой желтой карточкой Жоты, которая была получена после того, как игрок «шпор» Дестини Удоги упал после минимального контакта с португальцем.

Руте добавила к видеозаписи, размещенной на странице болельщиков «Ливерпуля», клоунское эмоджи с надписью: «Это была желтая карточка».

Босс «красных» Юрген Клопп также был в ярости после игры, и про удаление Жоты он сказал: «Две ситуации, первая, на мой взгляд, однозначно не желтая. Вторую я не видел, но это не важно. Если первая не желтая, то мы все равно играем вдесятером».

5 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Paul Moskalenko
Теперь походу Жоту еще на пару матчей дисквалифицируют
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Stewee
Давно уже не было таких скандальных матчей, что шлейф до сих пор идет.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Амина Ибрагимова
Ответ Paul Moskalenko
Теперь походу Жоту еще на пару матчей дисквалифицируют
Я офигею если так будет, это будет уже слишком
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ivan
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
срака норм
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Сергей Никитин
Ответ Paul Moskalenko
Теперь походу Жоту еще на пару матчей дисквалифицируют
Если не отменят его дискву, то это будет позорище. Надеюсь Ливерпуль пойдет до конца и добьется переигровки.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий