🔥 Жена Жоты назвала матч с «Тоттенхэмом» «подстроенным». А еще выложила фото с эмоджи клоуна

Жена игрока «Ливерпуля» Диогу Жоты обрушилась с яростью на VAR и заявила, что матч с «Тоттенхэмом» был «подстроен».

«Ливерпуль» потерпел поражение от «шпор» 1:2, закончив игру вдевятером. Кертис Джонс получил прямую красную карточку в первом тайме после того, как его нога скользнула по мячу и зацепила Ива Биссуму.

Кроме того, после ошибки системы VAR был ошибочно не засчитан гол Луиса Диаса. В связи с этим ПГМОЛ выступила с заявлением, в котором признала, что произошла «значительная человеческая ошибка», и назвала это решение «явной и очевидной фактической ошибкой».

Ситуация стала еще хуже для «Ливерпуля» на 69-й минуте, когда Жота, вышедший во втором тайме на замену, получил вторую желтую карточку.

Рута не осталась в стороне и написала в соцсетях: «Подстроенная игра».

Затем она добавила ролик с первой желтой карточкой Жоты, которая была получена после того, как игрок «шпор» Дестини Удоги упал после минимального контакта с португальцем.

Руте добавила к видеозаписи, размещенной на странице болельщиков «Ливерпуля», клоунское эмоджи с надписью: «Это была желтая карточка».

Босс «красных» Юрген Клопп также был в ярости после игры, и про удаление Жоты он сказал: «Две ситуации, первая, на мой взгляд, однозначно не желтая. Вторую я не видел, но это не важно. Если первая не желтая, то мы все равно играем вдесятером».