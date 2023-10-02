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Мак Аллистер может получить очередную дисквалификацию. На этот раз – за комментарий

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Полузащитник «Ливерпуля» Алексис Мак Аллистер был в ярости после несправедливого поражения своей команды от «Тоттенхэма» (1:2).

После игры он вступил в перепалку с игроком «шпор» Кристианом Ромеро в соцсетях, прокомментировав пост партнера по сборной: «Нормально, когда у тебя 12 игроков».

Ромеро ответил на этот комментарий словами: «Поплачь дома».

Комментарии Мак Аллистера могут поставить его под угрозу дисквалификации от ФА, которая уже рассматривает дело.

9 комментариев

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BillShen
А тоесть дисква Мак Алистеру за слова, а судьям на вар что? Судьи в Англии что - неприкосновенные?
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Матвей Бондарев
С какого это перепуга? В положение судей все должны войти, видите ли, человеческий фактор, который повлёк за собой лишения победы заслуженной Ливерпуля, а в положение ребят, которые чуть не плакали по окончании матча, никто входить не хочет? А Ромеро нормальный ответ ему дал, считается? "Ну тогда поплачь" — за такое не наказывается, если уж все в равных условиях?
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BillShen
Ответ Elik1989
Очевидно да, результативно ошибаются в каждом туре и всё рОвно там.
Надо этот гадющник расшевеливать назначением иностранных арбитров и сокращением количества матчей для английских судей. Больше конкуренции - меньше потенциального цирка. Ошибся - вылетел из пула и пусть катается между стоком и блэкберном, cудя шип, на 1 сезон.
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А.В. Бубнов
Считаю, что комментарии игроков лишни.
Им надо скинуться на реального костолома.
Думаю, любой игрок фаянсового Тоттенхема за бабло согласится на это.
Рады ведь они этой победе с "волей" и тд)
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Виталий А.
Итак,смотрим кто возглавляет судейский корпус а Англии? Ховард Уэбб! Совпадение? Ждём 10 матчейвой дисквалификации аргентинца.
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عمر ابو حفصة داغستاني
А как они определяют, что этот комментарий писал он? Только лишь из за галочки ? Ведь у многих спортсменов страницы ведут админы.
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Ilya Shilovskiy
какой ромеро неприятный
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Elik1989
Ответ BillShen
А тоесть дисква Мак Алистеру за слова, а судьям на вар что? Судьи в Англии что - неприкосновенные?
Очевидно да, результативно ошибаются в каждом туре и всё рОвно там.
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