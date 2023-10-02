Мак Аллистер может получить очередную дисквалификацию. На этот раз – за комментарий

Полузащитник «Ливерпуля» Алексис Мак Аллистер был в ярости после несправедливого поражения своей команды от «Тоттенхэма» (1:2).

После игры он вступил в перепалку с игроком «шпор» Кристианом Ромеро в соцсетях, прокомментировав пост партнера по сборной: «Нормально, когда у тебя 12 игроков».

Ромеро ответил на этот комментарий словами: «Поплачь дома».

Комментарии Мак Аллистера могут поставить его под угрозу дисквалификации от ФА, которая уже рассматривает дело.