Мак Аллистер может получить очередную дисквалификацию. На этот раз – за комментарий
Полузащитник «Ливерпуля» Алексис Мак Аллистер был в ярости после несправедливого поражения своей команды от «Тоттенхэма» (1:2).
После игры он вступил в перепалку с игроком «шпор» Кристианом Ромеро в соцсетях, прокомментировав пост партнера по сборной: «Нормально, когда у тебя 12 игроков».
Ромеро ответил на этот комментарий словами: «Поплачь дома».
Комментарии Мак Аллистера могут поставить его под угрозу дисквалификации от ФА, которая уже рассматривает дело.
Им надо скинуться на реального костолома.
Думаю, любой игрок фаянсового Тоттенхема за бабло согласится на это.
Рады ведь они этой победе с "волей" и тд)