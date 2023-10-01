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Египетское терпение дало сбой. Недовольный судейством Салах впервые за 6 лет поставил лайк в твиттере

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Не смог пройти мимо.

Мохамед Салах лайкнул первый твит почти за шесть лет после спорной победы «Тоттенхэма» над «Ливерпулем» в субботу.

К 96-й минуте «красные» будто бы могли сохранить ничью и отобрать очки у «шпор», несмотря на то, что они отбивались вдевятером после удаления Диогу Жоты на 69-й минуте. Однако душераздирающий автогол Жоэля Матипа в добавленное время стал финальным аккордом чрезвычайно неудачного вечера для «Ливерпуля».

Это поражение особенно болезненно, так как гол Луиса Диаса в первом тайме, который был отменен из-за офсайда, на самом деле был абсолютно правомерным. Однако рефери на ВАР просто не стал проверять этот эпизод, подумав, что он был засчитан.

Впоследствии PGMOL (ассоциация судей Англии) признал, что произошла «серьезная человеческая ошибка» и решение было принято неверно.

Салах выразил свои чувства по этому поводу, лайкнув твит с видео, где эксперты BeIN Sports Энди Грей и Ричард Кис анализируют поведение судейского состава. В конце ролика Грей назвал произошедшее «ерундой».

Впоследствии Салах убрал свой лайк, но интернет помнит все.

Мо, мы тебя понимаем.

4 комментария

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BiVG
Нахрена убрал?)
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Денис Давыдов
Ответ BiVG
Нахрена убрал?)
нельзя критиковать судей же, так может сказать что случайно лайкнул и сразу удалил.
+1
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Амина Ибрагимова
Объясните мне одно, какого фига Ливерпуль должен платить штраф????? За какой нафиг перебор карточек!!! Первая жёлтая Жоте это сущий бред, это Ливерпулю должны дать очко и отстранить всех судей того матча на два года!!!!!!
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Амина Ибрагимова
Ответ Денис Давыдов
нельзя критиковать судей же, так может сказать что случайно лайкнул и сразу удалил.
У них слишком много прав, они немного офигели уже. Их надо приструнить
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