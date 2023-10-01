«Моя самая большая проблема. Возможно, что все плохо». Клопп крайне обеспокоен травмой Гакпо 😰

После поражения «Тоттенхэму» Юрген Клопп признался, что больше всего обеспокоен травмой Коди Гакпо.

«Травма Гакпо - это моя самая большая проблема в данный момент. Мы потеряли двух игроков из-за красных карточек и, возможно, третьего футболиста - это очень - очень плохо. Да, это то, с чем нам, очевидно, придется иметь дело.

Серьезность травмы? Возможно, что плохо. Я не знаю. Он хромал в коридоре.

«Он хромал. Забил гол, но потом почувствовал сильную боль. Это произошла из-за фола, случившегося еще раньше», - заявил Клопп.

Гакпо был заменен в перерыве матча с «Тоттенхэмом».