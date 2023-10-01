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«Моя самая большая проблема. Возможно, что все плохо». Клопп крайне обеспокоен травмой Гакпо 😰

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После поражения «Тоттенхэму» Юрген Клопп признался, что больше всего обеспокоен травмой Коди Гакпо.

«Травма Гакпо - это моя самая большая проблема в данный момент. Мы потеряли двух игроков из-за красных карточек и, возможно, третьего футболиста - это очень - очень плохо. Да, это то, с чем нам, очевидно, придется иметь дело.

'With a brace limping down the corridor': Worrying Cody Gakpo injury update delivered

Серьезность травмы? Возможно, что плохо. Я не знаю. Он хромал в коридоре.

«Он хромал. Забил гол, но потом почувствовал сильную боль. Это произошла из-за фола, случившегося еще раньше», - заявил Клопп.

Гакпо был заменен в перерыве матча с «Тоттенхэмом».

6 комментариев

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Матвей Бондарев
да, Гакпо с травмой - точно плохо...
+3
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+3
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Aleksandr YNWA
Похоже растянул подколенное сухожилия, если бы кресты сам бы не дошел,, что бы не было здоровья Гакпо
0
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Toni Montana
Ответ Отвёртка
Печально. Придется на потуги Нуньеса смотреть. Нужен форвард зимой, если у Гакпо кресты.
больше похоже на травму подколенного сухожилия
0
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Тимофей Яблонский
Ответ Aleksandr YNWA
Похоже растянул подколенное сухожилия, если бы кресты сам бы не дошел,, что бы не было здоровья Гакпо
Жестко, но хорошо если не крест
0
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0
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