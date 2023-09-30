⚡️ «Человеческий фактор». Судейский комитет Англии признал ошибку - гол Диаса отменили по ошибке 😱

Главный судейский орган Англии PGMOL признал, что решение отменить гол Луиса Диаса было неправильным.

В заявлении говорится: «PGMOL признает, что в первом тайме матча «Тоттенхэм Хотспур» - «Ливерпуль» произошла серьезная ошибка - человеческий фактор.

Гол Луиса Диаса был отменен из-за офсайда судейской бригадой. Это была явная и очевидная ошибка. Забитый мяч должен был быть засчитан после просмотра VAR.

Комитет проведет полный обзор обстоятельств, которые привели к ошибке. PGMOL немедленно свяжется с «Ливерпулем», чтобы заявить об ошибке».

Напомним, что «Ливерпуль» проиграл «Тоттенхэму» со счетом 2:1, закончив игру с девятью игроками.