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⚡️ «Человеческий фактор». Судейский комитет Англии признал ошибку - гол Диаса отменили по ошибке 😱

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Главный судейский орган Англии PGMOL признал, что решение отменить гол Луиса Диаса было неправильным.

В заявлении говорится: «PGMOL признает, что в первом тайме матча «Тоттенхэм Хотспур» - «Ливерпуль» произошла серьезная ошибка - человеческий фактор.

Viewers in disbelief as Liverpool forward Luis Diaz has goal ruled out against Spurs

Гол Луиса Диаса был отменен из-за офсайда судейской бригадой. Это была явная и очевидная ошибка. Забитый мяч должен был быть засчитан после просмотра VAR.

Комитет проведет полный обзор обстоятельств, которые привели к ошибке. PGMOL немедленно свяжется с «Ливерпулем», чтобы заявить об ошибке».

Напомним, что «Ливерпуль» проиграл «Тоттенхэму» со счетом 2:1, закончив игру с девятью игроками.

5 комментариев

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womaniser
Какой нафиг человеческий фактор? Вам для чего системы вар? Что бы избежать и исправить человеческие ошибки, какого хрена не было линии?
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Bob_Stone
В АПЛ начали судить так , будто им мало платят денег , А вот За Рубежом , могут платить больше .
Мы все знаем в каком чемпионате...
+1
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"PGMOL немедленно свяжется с ливерпулем чтоб заявить об ошибке". Там наверное сидят и думают были ли какие-то ошибки или нет
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Владимир Кардава
блин, хоть бы кто пояснил какие у этого могут быть последствия ?
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womaniser
Ответ Владимир Кардава
блин, хоть бы кто пояснил какие у этого могут быть последствия ?
В лучшим случаи это должно быть переигровка, или дать очко Ливерпулю. Я понимаю, что на войне все методы хороши, но куры так праздновали гол, будто в меньшинстве выиграли финал лч! Стыд и позор. Разумный человек эту победу не назовет победой.
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