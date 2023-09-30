🤬😤 Бурляще-сдержанный. Реакция Клоппа на удаление Кертиса Джонса в матче с «Тоттенхэмом»

Спорное удаление Кертиса Джонса в матче «Тоттенхэм» - «Ливерпуль» возмутило не только фанатов мерсисайдцев, но и Юргена Клоппа.

Немецкий специалист знает, что может попасть под санкции, если будет агрессивно реагировать на решения арбитров. Поэтому Клоппу пришлось адаптироваться. И терпеть.

После просмотра VAR это стало еще сложнее.

Юрген перетерпел и помчался инструктировать игроков, сидящих на скамейке запасных.

А какие эмоции были внутри немца?