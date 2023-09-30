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🤬😤 Бурляще-сдержанный. Реакция Клоппа на удаление Кертиса Джонса в матче с «Тоттенхэмом»

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Спорное удаление Кертиса Джонса в матче «Тоттенхэм» - «Ливерпуль» возмутило не только фанатов мерсисайдцев, но и Юргена Клоппа.

Немецкий специалист знает, что может попасть под санкции, если будет агрессивно реагировать на решения арбитров. Поэтому Клоппу пришлось адаптироваться. И терпеть.

После просмотра VAR это стало еще сложнее.

Юрген перетерпел и помчался инструктировать игроков, сидящих на скамейке запасных.

А какие эмоции были внутри немца?

7 комментариев

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CrumpLFC
Давайте реакцию Клоппа на первую желтую Jota, где уголек споткнулся об свою ногу.
+9
-1
+8
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Юрий Необыкновенный
это же надо быть таким живодером, добавить 6 минут когда одна из команд половину игры бегает в девятером)
+4
0
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Андрей Ливерпуль 1984
Судья не готов. Судить такие матчи
+2
0
+2
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Отвёртка
Ответ Андрей Ливерпуль 1984
Судья не готов. Судить такие матчи
В АПЛ все такие. Им просто повезло, что работают они в Англии, а не в условной Голландии. В Нидерландах такие судьи уже на деревьях бы висели вместо листьев.
+1
0
+1
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Андрей Andrey
обидно когда решение судей лишают команду победы. А ТТХ просто получил подарок в виде судей.
0
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Андрей Ливерпуль 1984
Ответ Отвёртка
В АПЛ все такие. Им просто повезло, что работают они в Англии, а не в условной Голландии. В Нидерландах такие судьи уже на деревьях бы висели вместо листьев.
Тюльпаны собирали
0
0
0
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