🤬😤 Бурляще-сдержанный. Реакция Клоппа на удаление Кертиса Джонса в матче с «Тоттенхэмом»
Спорное удаление Кертиса Джонса в матче «Тоттенхэм» - «Ливерпуль» возмутило не только фанатов мерсисайдцев, но и Юргена Клоппа.
Немецкий специалист знает, что может попасть под санкции, если будет агрессивно реагировать на решения арбитров. Поэтому Клоппу пришлось адаптироваться. И терпеть.
После просмотра VAR это стало еще сложнее.
Юрген перетерпел и помчался инструктировать игроков, сидящих на скамейке запасных.
А какие эмоции были внутри немца?
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