Вы не узнаете легенду чемпионского «Ливерпуля». После ухода из клуба он резко изменился

Дивок Ориги – бесспорная легенда «Ливерпуля». Бельгиец забивал важнейшие голы, спасая матчи в Лиге чемпионов, чемпионском сезоне АПЛ и даже в Лиге Европы. Весной 2022-го Ориги ушел под аплодисменты «Энфилда» свободным агентом: поиграл год в «Милане», а теперь вернулся в Англию –в амбициозный «Ноттингем».

Клуб опубликовал командное фото только в конце сентября (прошло уже 6 туров чемпионата). Вряд ли это кто-то мог заметить, если бы не форма Ориги. Похоже, Дивок уже прошел для себя игру?