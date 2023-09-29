Трент на поле, Алиссон демонстрирует новый образ: лучшие кадры с тренировки «Ливерпуля» перед матчем с «Тоттенхэмом»
«Ливерпуль» встретится с «Тоттенхэмом» в предстоящем завтра матче Премьер-лиги.
«Красные» активно готовятся к игре.
Подопечные Юргена Клоппа были в приподнятом настроении после победы над «Лестером» (3:1) в матче в середине недели.
Алиссон продемонстрировал свой новый образ: вратарь чисто побрился и постригся.
Трент Александер-Арнолд восстановился после травмы и принял участие в тренировке.
Вот некоторые кадры из учебного центра AXA:
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