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Трент на поле, Алиссон демонстрирует новый образ: лучшие кадры с тренировки «Ливерпуля» перед матчем с «Тоттенхэмом»

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«Ливерпуль» встретится с «Тоттенхэмом» в предстоящем завтра матче Премьер-лиги.

«Красные» активно готовятся к игре.

Подопечные Юргена Клоппа были в приподнятом настроении после победы над «Лестером» (3:1) в матче в середине недели.

Алиссон продемонстрировал свой новый образ: вратарь чисто побрился и постригся.

Трент Александер-Арнолд восстановился после травмы и принял участие в тренировке.

Вот некоторые кадры из учебного центра AXA:

 

3 комментария

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Санжар Уразбаев
Аллисону снова 26 лет )))
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Андрей Andrey
ТТХ отхватит 4-5 мечей
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Red_Old_Scull
Ответ Санжар Уразбаев
Аллисону снова 26 лет )))
Бери выше 18)))
0
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