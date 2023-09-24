После перехода в «Ливерпуль» Доминик Собослай быстро вписался в полузащиту Юргена Клоппа. Венгр чувствует себя на «Энфилде» как дома и, без сомнений, будет дальше радовать болельщиков. Он также впечатлен составом команды, особенно теми игроками, которые выходят на замену и хорошо проявляют себя в последних матчах.

Как сообщает Liverpoolfc.com, Собослаи сказал: «Это было главное, о чем говорил менеджер – неважно, кто играет, кто выходит в старте, кто заходит, все может измениться.

Как помните, против «Ньюкасла» Дарвин принес большие изменения в игру. Также и Харви в прошлые выходные – может быть, это был не его гол, потому что ему не дали забить, но я отдаю ему должное.

У нас такие хорошие ребята, хороший состав, и все готовы бороться друг за друга».