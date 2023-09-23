Юрген Клопп бросает вызов Дарвину Нуньесу, который в этом сезоне просто пылает. В воскресенье «Ливерпуль» встречается с «Вест Хэм Юнайтед», и Клопп хочет, чтобы Нуньес продолжил свою фантастическую форму.

Недавно Нуньес забил пенальти в матче с ЛАСКом в Лиге Европы (3:1), и теперь на его счету три гола в шести играх (только два выхода в старте) в этом сезоне. Он лидирует в списке бомбардиров «Ливерпуля» вместе с Луисом Диасом и Мохамедом Салахом.

«Он хорош, очень хорош», – восхищается Клопп. – «Он находится в очень хорошем моменте, получает большое удовольствие от своей игры в данный момент, и это нормально. Проблема для нападающего возникает только тогда, когда у него нет моментов .

У него есть моменты, возможности, и, очевидно, что не так давно он забил два самых невероятных гола, которые я видел за долгое-долгое время, против «Ньюкасла», это было абсолютно безумно».

Он провел отличную игру против «Астон Виллы», потом был международный перерыв, у него были небольшие проблемы с мышцами – он сказал, что все в порядке, но мы читали, что сказал Бьелса (тренер сборной Уругвая), потом у него также были интенсивные переезды, поэтому мы решили не выпускать его в старте в Молинеукс, но он вышел и оказал огромное влияние на игру.

Так что он находится в хорошем состоянии, мы видим это на тренировках. В данный момент не важно, забьет он уже или нет: для нападающего важно, чтобы в такие моменты, когда ты не забиваешь, но играешь хорошо, ты понимал это правильно, а потом просто продолжал действовать, и все равно все встанет на свои места».