Юрген Клопп похвалил юного защитника Джарелла Куанса за матч с «Вулверхэмптон».

«В нужный момент в нужном клубе. Вот и весь секрет. Это наш парень, фантастический мальчик, один из английской сборной U20. Он прошел сумасшедшую конкуренцию.

Он провел с нами полный предсезонный сбор. Это было неплохо, поэтому он заслужил сыграть в матче с «Вулверхэмптон».

Некоторые люди могут сказать, что это смелое решение, но я так не думаю. Мы готовились и наигрывали Джарелла. Он отлично справился. Мне все очень понравилось. Приятно видеть улыбку на его лице после игры», - признался Клопп.

Напомним, что 20-летний центральный защитник Джарелл Куанса впервые вышел в основном составе «Ливерпуля» на матч АПЛ. Ранее футболист дважды вступал в игру со скамейки запасных.