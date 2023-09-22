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«Он прошел сумасшедшую конкуренцию». Клопп влюблен в юного Куанса - замена Конате? 🤔

Джарелл Куанса Джарелл Куанса
Юрген Клопп Юрген Клопп
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Юрген Клопп похвалил юного защитника Джарелла Куанса за матч с «Вулверхэмптон».

«В нужный момент в нужном клубе. Вот и весь секрет. Это наш парень, фантастический мальчик, один из английской сборной U20. Он прошел сумасшедшую конкуренцию.

Он провел с нами полный предсезонный сбор. Это было неплохо, поэтому он заслужил сыграть в матче с «Вулверхэмптон».

Jurgen Klopp 'vetoed' Jarell Quansah exit this summer - Anfield Watch

Некоторые люди могут сказать, что это смелое решение, но я так не думаю. Мы готовились и наигрывали Джарелла. Он отлично справился. Мне все очень понравилось. Приятно видеть улыбку на его лице после игры», - признался Клопп.

Напомним, что 20-летний центральный защитник Джарелл Куанса впервые вышел в основном составе «Ливерпуля» на матч АПЛ. Ранее футболист дважды вступал в игру со скамейки запасных.

1 комментарий

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alim_liver_kz
Скорее замена ВВД.
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