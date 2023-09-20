LFC 2020
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«От нас ждут легкой прогулки в Лиге Европы, но этого не будет». Клопп об участии «Ливерпуля» в турнире

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«Я знаю, что от нас ждут стремительного успеха, легкой прогулки в Лиге Европы», – отметил Юрген Клопп после матча «Ливерпуля» с ЛАСКом.

«Этого не произойдет ни на групповом этапе, ни в плей-офф. Нам придется бороться за успех, как мы и делали сегодня».

«Сегодня нам пришлось много учиться, сопернику было гораздо легче, чем нам, хотя мы чаще владели мячом. Но нам нужно было к этому привыкнуть. Тут мы многому научимся».

«Ливерпуль» усложнил себе задачу в первом тайме, пропустив мяч в свои ворота 1:0. Однако, как это часто бывает в этом сезоне, «красным» удалось совершить камбэк после перерыва и обыграть ЛАСК со счетом 3-1.

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