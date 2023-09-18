Долго не играл.

Похоже, что в первом же матче Лиги Европы против «ЛАСКа» (3:1) хавбек «Ливерпуля» Райан Гравенберх получил травму.

Нидерландец, который в игре ассистировал Луису Диасу, забившему победный мяч, покинул поле на 74-й минуте.

Однако, судя по всему, «Ливерпуль» не очень обеспокоен произошедшим.

«Юрген Клопп сказал мне после матча, что у Райана Гравенберха была просто судорога. Все дело в том, что впервые за долгое время он вышел на поле в стартовом составе и сыграл столько минут», − написал в своем твиттере корреспондент TNT Sports Дэнни Джеймисон.

Для Грейвенберча это уже вторая игра в составе «Ливерпуля». Ранее он выходил на последние минуты матча с «Вулвз».