LFC 2020
Блог

Райан Гравенберх получил повреждение. Клопп считает, что с игроком все в порядке

Ливерпуль Ливерпуль
Юрген Клопп Юрген Клопп
Райан Гравенберх Райан Гравенберх
Клубы Клубы
премьер-лига Англия премьер-лига Англия
Лига Европы УЕФА Лига Европы УЕФА
Футбол Футбол

Долго не играл.

Похоже, что в первом же матче Лиги Европы против «ЛАСКа» (3:1) хавбек «Ливерпуля» Райан Гравенберх получил травму.

Нидерландец, который в игре ассистировал Луису Диасу, забившему победный мяч, покинул поле на 74-й минуте.

Однако, судя по всему, «Ливерпуль» не очень обеспокоен произошедшим.

«Юрген Клопп сказал мне после матча, что у Райана Гравенберха была просто судорога. Все дело в том, что впервые за долгое время он вышел на поле в стартовом составе и сыграл столько минут», − написал в своем твиттере корреспондент TNT Sports Дэнни Джеймисон.

Для Грейвенберча это уже вторая игра в составе «Ливерпуля». Ранее он выходил на последние минуты матча с «Вулвз».

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий