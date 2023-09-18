LFC 2020
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«Я очень горжусь им». Ван Дейк оценил дебют Куансы

Вирджил ван Дейк Вирджил ван Дейк
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Подменил в основе.

По сравнению с прошлым сезоном «Ливерпуль» стал совсем другим, так как на смену старой гвардии пришли более молодые игроки.

«Я вижу большой потенциал, вижу много хорошего, − сказал Вирджил ван Дейк на вопрос о новом составе клуба. − Мы идем от игры к игре. Мы не должны забегать вперед. Сейчас очень интересное время. Много молодых игроков. Много качественных игроков».

Одним из примеров омоложения состава «Ливерпуля» стал Джарелл Куанса, который дебютировал в игре против «Вулверхэмптона» из-за того, что Ван Дейк отбывал дисквалификацию.

«На мой взгляд, в выходные он был великолепен. То количество времени, которое он сыграл, было выдающимся. Я очень горжусь им», − сказал капитан про Куансу.

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