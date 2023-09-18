«Ливерпуль» в четверг сыграет в новой третьей форме. Комплект похожего цвета команда использовала 5 лет назад
Менее яркий вариант.
В сезоне-2018/19, когда техническим спонсором «Ливерпуля» был бренд New Balance, команда играла в насыщенно фиолетовом выездном комплекте. Выглядел он так:
Дизайнеры оправдывали идею тем, что именно так выглядит обновленная главная трибуна «Энфилда».
Спустя четыре года «красные» сменили поставщика формы и теперь это Nike. Американцы разработали новую третью форму, которая не такая яркая, но также фиолетовая. Хотя кто-то может назвать этот цвет фиалковый или лавандовый.
Впервые форму на игроках можно будет увидеть в первом матче группы Лиги Европы против австрийского «ЛАСК».
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