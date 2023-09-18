LFC 2020
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«Ливерпуль» в четверг сыграет в новой третьей форме. Комплект похожего цвета команда использовала 5 лет назад

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Менее яркий вариант.

В сезоне-2018/19, когда техническим спонсором «Ливерпуля» был бренд New Balance, команда играла в насыщенно фиолетовом выездном комплекте. Выглядел он так:

Дизайнеры оправдывали идею тем, что именно так выглядит обновленная главная трибуна «Энфилда».

Спустя четыре года «красные» сменили поставщика формы и теперь это Nike. Американцы разработали новую третью форму, которая не такая яркая, но также фиолетовая. Хотя кто-то может назвать этот цвет фиалковый или лавандовый.

Впервые форму на игроках можно будет увидеть в первом матче группы Лиги Европы против австрийского «ЛАСК».

1 комментарий

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Sergey Kuznetsov
ну такое) с прошлогодней темно-зеленой никакая не сравнится - лучшая лет за 10
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