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«Учиться у него – это сбывшаяся мечта»: Харви Эллиотт хочет, чтобы Салах завершил карьеру в «Ливерпуле»

Харви Эллиотт Харви Эллиотт
Мохамед Салах Мохамед Салах
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Салах продемонстрировал отличный футбол в игре с «Вулверхэмптоном». Мо был признал лучшим игроком матча. Египтянин делом показывает, что прекрасно чувствует себя в «Ливерпуле».

А ведь летом он мог перейти в чемпионат Саудовской Аравии. И хотя «красные» успешно сопротивлялись заманчивым, с финансовой точки зрения, предложениям, разговоры о трансфере Салаха неизбежно вернутся зимой и следующим летом.

Контракт Мо с мерсисайдцами истекает в 2025 году, но Харви Эллиот призвал своего одноклубника остаться на «Энфилде» до конца карьеры:

«Мо невероятен и как игрок, и как человек. Постучу по дереву и скажу: надеюсь, он никогда не уйдет! Я ведь пытаюсь учиться у него и применять полученные знания в своей игре. Надеюсь, он не уйдет и завершит здесь свою карьеру. Учиться у него – это сбывшаяся мечта.

Против него так трудно обороняться. У него глаза на затылке! Мы видим это неделю за неделей. Он не только хорош в завершении, это очевидно для всех, он также очень творческий. На него всегда можно положиться».

В первых пяти матчах АПЛ египтянин забил два гола и отдал четыре ассиста.

Прислушается ли Салах к просьбе Эллиотта?

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